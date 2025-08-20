이 지표는 상품 채널 지수(CCI) 의 수정 버전입니다.

이 지표와 기존 아날로그 지표의 주요 차이점은 10가지 옵션 중에서 선택하여 평균화 알고리즘을 변경할 수 있다는 것입니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.

JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;



T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;



VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;



AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 상승 계수도 2로 고정되어 있습니다.

평균화의 일부 변형이이 지표의 신호에 대해 약간 다른 해석을 요구하는 것은 매우 자연스러운 일입니다. 과매도/과매수 레벨에 대한 보다 정확한 작업을 위해 볼린저 밴드를 기반으로 동적으로 변화하는 변형으로 표시됩니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(터미널_데이터_터미널_디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.