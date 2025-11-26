Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Slope Entry Points - indicatore per MetaTrader 5
- 18
Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance
Indicatore basato sulla media mobile a pendenza di base e sulla nuvola intorno.
L'indicatore mostra due tipi di segnali: di preapertura - punto e di entrata - freccia.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/48711
Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Sidus
Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale di apertura delle posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Sidus.Test OpenCL
Un piccolo esempio di calcolo del frattale di Mandelbrot in OpenCL, che accelera notevolmente il calcolo rispetto all'implementazione software di circa 100 volte.
Commento
Un semplice commento.Modulo di segnali di trading basato sull'indicatore Stalin
Modulo di segnali di trading per MQL5 Wizard. Il segnale per l'apertura di posizioni è la comparsa della freccia colorata dell'indicatore Stalin.