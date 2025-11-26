请观看如何免费下载自动交易
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/48711
水平趋势线
MT5 版指标 https://www.mql5.com/ru/code/25465包含创建图形对象示例函数的脚本
该脚本提供了一套用于创建所有标准图形对象的函数，供您在开发过程中使用。脚本中提供的函数可以 "按原样 "使用，也可以根据您的要求进行修改。
评论
