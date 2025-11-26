CodeBaseSections
Indicateurs

Slope Entry Points - indicateur pour MetaTrader 5

Andrei Khrushchev | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
18
Note:
(11)
Publié:
Télécharger au format ZIP
Indicateur basé sur la pente de base de la moyenne mobile et le nuage autour.

L'indicateur affiche deux types de signaux : pré-levée - point et entrée - flèche.


    Traduit de l’anglais par MetaQuotes Ltd.
    Code original : https://www.mql5.com/en/code/48711

