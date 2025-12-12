请观看如何免费下载自动交易
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
输入字符串 pair1="EURUSD";//交叉盘 1
输入字符串 pair2="EURGBP";//Cross 2
输入字符串 pair3="GBPUSD";//Cross 3
输入 int bars=5000；
输入字符串 tm="00:00";//开始时间，格式为小时:分钟
由MetaQuotes Ltd译自意大利语
原代码： https://www.mql5.com/it/code/48170
