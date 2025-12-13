無料でロボットをダウンロードする方法を見る
こんにちは、
MQL5でコーディングする方法を学んでいます。このコードは、取引ロットに必要な証拠金を計算するために使用します。
必要な証拠金を見るためにレバレッジ係数をカスタマイズすることができます。
FXと金属シンボルで使用しているので、コードはまだ完全ではないかもしれません。
私はまだコーディングの知識を向上させるために努力しています。ご意見、ご感想がありましたら、ぜひお聞かせください。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/65978
