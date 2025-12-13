こんにちは、

MQL5でコーディングする方法を学んでいます。このコードは、取引ロットに必要な証拠金を計算するために使用します。

必要な証拠金を見るためにレバレッジ係数をカスタマイズすることができます。

FXと金属シンボルで使用しているので、コードはまだ完全ではないかもしれません。

私はまだコーディングの知識を向上させるために努力しています。ご意見、ご感想がありましたら、ぜひお聞かせください。

ありがとうございました。











