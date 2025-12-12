私たちのファンページに参加してください
CDatetimeMsc - MetaTrader 5のためのライブラリ
最近、CopyTicksRange()の機能を集中的にテストし始めたところ、ミリ秒単位の時間を扱う際にいくつか不都合な問題が発生した：
- CDateTimeはMqlTimeStructから派生したもので、含まれているincrementとdecrementメソッドを使って簡単に異なる時間単位を編集することができるからだ。
- 同時に、ミリ秒（1970年1月1日からの秒数をulong形式で1000倍したもの）をスムーズに前後に変換する方法が必要だった。
ここで、例えばミリ秒という数字は非常に曖昧な数字であり、正確な日付についてはあまりわからないという難点にぶつかった。しかし、CDateTimeやTimeStructを使えば、時間の単位はすべて簡単に変えられるが、フォーマットがそれらを引き裂き、結果も非常に曖昧になる。このCDateTimeMscクラスはこの問題を解決するために作られた。
#include <Tools\DateTime.mqh> struct CDateTimeMsc: public CDateTime { public: int msc; // additional variable for msc storage datetime check_datetime; // 便利な観測のためには、少しのオーバーヘッドが必要である。 //--- CDateTimeMscのメソッド ulong MscTime(void) {return(ulong(double(CDateTime::DateTime()) * 1000) + msc);} void MscTime(ulong a_msc_time); // 入力 (datetime*1000) void Msc(int value); //bool IsNumInt(const int num)； void MscDec(int delta = 1); void MscInc(int delta = 1); void SecTime(int a_int_time); ulong SecTime(void); void UpdateDateTime(); // オブザベーション変数を更新 check_datetime void DateTime(datetime a_datetime) {CDateTime::DateTime(a_datetime); UpdateDateTime();} datetime DateTime(void) {return(CDateTime::DateTime());} };
新しいメソッドは古い構造体の継承の下に挿入された。
このクラスは実際には構造体であり（構造体/クラスを参照）、ミリ秒を扱うこともできる。
さらに、インクリメント・メソッドとデクリメント・メソッドがmscプロパティに拡張された。
「check_datetime」という追加の変数が本当に必要なのかどうかという議論もあるだろう。これはある種のオーバーヘッドを生み出すからだ（人によっては、これは非常に重要なことだ）。しかし、通常、CDateTimeオブジェクトはあまり使われず、時、分、秒、日などの時間単位を変更する必要がある重要な場所で少数使われるだけだと私は仮定しました。また、増減のたびに不必要に呼び出されるUpDateTime()メソッドにも少し疑問があった。
しかし、全体としては、ハンドリングの要素が主眼だった。
テスト
正確な日付を知りたい場合、datetime変数を追加して時刻を問い合わせる必要はなくなり、変数 "check_datetime "を監視下に置くだけで済むようになった。
ミリ秒の時刻は自動的にdatetimeフォーマットに変換された。
