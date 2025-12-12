CodeBaseKategorien
Indikatoren

Intraday-Dreifach-Performance - Indikator für den MetaTrader 5

ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Beispiel

input string pair1="EURUSD";//Cross 1

input string pair2="EURGBP";//Kreuzung 2

input string pair3="GBPUSD";//Kreuzung 3

input int bars=5000;

input string tm="00:00";// Startzeit im Format Stunden:Minuten


    Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
    Original code: https://www.mql5.com/it/code/48170

    Historisch starke S/Rs-Niveaus

    SAR ADX Signal mit mobiler Benachrichtigung, umgeschrieben von der MT4 Version (Quelle nicht mehr gefunden). Dies ist ein nachmalbarer Indikator, bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie ihn benutzen.

    EA Tools tính toán Margin theo lotsize, có thể tùy chỉnh đòn bẩy

    Der Indikator Open Range Breakout (ORB) ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Kursausbrüche aus der Eröffnungsspanne von Handelssitzungen identifiziert und verfolgt. Dieser Indikator basiert auf dem Konzept, dass die in den ersten Minuten einer Handelssitzung festgestellten Höchst- und Tiefstkurse oft als wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Rest des Tages dienen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungsspanne auf der Grundlage benutzerdefinierter Zeiträume, stellt mehrere Kursziele dar und gibt visuelle und akustische Warnungen für potenzielle Handelsmöglichkeiten aus. Er wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Ausbruchsgeschäfte mit hoher Wahrscheinlichkeit und Wiederholungs-Szenarien zu identifizieren.