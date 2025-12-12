Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Gün İçi Üçlü Performans - MetaTrader 5 için gösterge

Pueblo | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
25
Örnek

giriş dizesi pair1="EURUSD";//Cross 1

input string pair2="EURGBP";//Cross 2

giriş dizesi pair3="GBPUSD";//Cross 3

giriş int bars=5000;

input string tm="00:00";// Saat:dakika formatında başlangıç zamanı


    MetaQuotes Ltd tarafından İtalyancadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/it/code/48170

