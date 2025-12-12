Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Gün İçi Üçlü Performans - MetaTrader 5 için gösterge
giriş dizesi pair1="EURUSD";//Cross 1
input string pair2="EURGBP";//Cross 2
giriş dizesi pair3="GBPUSD";//Cross 3
giriş int bars=5000;
input string tm="00:00";// Saat:dakika formatında başlangıç zamanı
MetaQuotes Ltd tarafından İtalyancadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/it/code/48170
