Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Telegram !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
Triple performance intrajournalière - indicateur pour MetaTrader 5
- Vues:
- 19
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
input string pair1="EURUSD";//Cross 1
input string pair2="EURGBP";//Cross 2
input string pair3="GBPUSD";//Cross 3
input int bars=5000 ;
input string tm="00:00";// Heure de départ au format heures:minutes
Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/it/code/48170
Le ZigZag parfait
Zigzag ultrarapide selon le principe le plus simple possible. Pas de sommets pendants. Avec prise en charge de la recherche de sommets optimisée en fonction du temps.Corrected Average (CA)
Indicateur de moyenne corrigée de A.Uhl (également connu sous le nom de "Moyenne mobile optimale").
CDatetimeMsc
CDateTime Extension des millisecondes + datetime Extension des variables de supervisionMA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).