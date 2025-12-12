CodeBaseSections
Indicateurs

Triple performance intrajournalière - indicateur pour MetaTrader 5

Vues:
19
Publié:
Exemple

input string pair1="EURUSD";//Cross 1

input string pair2="EURGBP";//Cross 2

input string pair3="GBPUSD";//Cross 3

input int bars=5000 ;

input string tm="00:00";// Heure de départ au format heures:minutes


    Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
    Original code: https://www.mql5.com/it/code/48170

