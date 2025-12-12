거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
입력 문자열 pair1="EURUSD";//Cross 1
input string pair2="EURGBP";//Cross 2
입력 문자열 pair3="GBPUSD";//Cross 3
입력 int 바=5000;
입력 문자열 tm="00:00";// 시간:분 형식의 시작 시간
Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/it/code/48170
완벽한 지그재그
가장 간단한 원리의 초고속 지그재그. 매달린 정점이 없습니다. 시간에 최적화된 정점 찾기를 지원합니다.Corrected Average (CA)
A.Uhl에 의한 보정 평균 표시기("최적 이동 평균"이라고도 함).
CDatetimeMsc
CDateTime 밀리초 확장 + 날짜 시간 감독 변수 확장Jolly Roger EA Version
Inspired by Pirat's Expert Advisor submitted to the Automated Trading Championship 2011.