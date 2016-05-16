Camarilla_Full

チェイキンのボラティリティ指数は最小値と最大値の間の範囲の幅に基づいてボラティリティを決定します。ここで提示されたこの人気のインディケータのバリアントは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

DailyPivot Points インディケータは、現在市場に基づく他のツールと違って、市場の将来動向の構図をするのに役立ちます。