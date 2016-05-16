無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Camarilla_Full - MetaTrader 5のためのインディケータ
説明：
このすべてのバーのためのカマリリャ式インディケータは履歴内のインディケータに相対した金融資産の分析に容易に利用できます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/470
カマリリャ式
