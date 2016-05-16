PriceChannel_Stop

無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インディケータは、（大きな色付きのドットで示される）市場参入シグナルを生成し、ロングポジションには石灰色、ショートポジションにはマゼンタ色を使用して、ストップロスオーダーの位置の線を描きます。
Karacatica
このインディケータは、ADXインディケータに基づいて市場参入シグナルを生成します。BrainTrend2インディケータに基づいた取引シグナルモジュール
A Lime candle of BrainTrend2インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。
ユニバーサルデジタルフィルタ
このインディケータは、クライアント端末におけるデジタルフィルタ使用上の問題を解決します。Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw
このインディケータは売買シグナルを生成し、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。