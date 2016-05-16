コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PriceChannel_Stop - MetaTrader 5のためのインディケータ

igorad | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
発行者:
Nikolay Kositsin
ビュー:
1413
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者

igorad

インディケータは、（大きな色付きのドットで示される）市場参入シグナルを生成し、ロングポジションには石灰色、ショートポジションにはマゼンタ色を使用して、ストップロスオーダーの位置の線を描きます。

PriceChannel_Stop

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/417

Karacatica Karacatica

このインディケータは、ADXインディケータに基づいて市場参入シグナルを生成します。

BrainTrend2インディケータに基づいた取引シグナルモジュール BrainTrend2インディケータに基づいた取引シグナルモジュール

A Lime candle of BrainTrend2インディケータの石灰色のローソク足はロングポジション、マジェンタのローソク足はショートポジションを開けるシグナルです。

ユニバーサルデジタルフィルタ ユニバーサルデジタルフィルタ

このインディケータは、クライアント端末におけるデジタルフィルタ使用上の問題を解決します。

Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw Stochastic_Cross_Alert_SigOverlayM_cw

このインディケータは売買シグナルを生成し、ストキャスティクスインディケータの場合には買われ過ぎや売られ過ぎレベルの交差アラートも生成します。