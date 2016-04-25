実際の著者

Vladimir Kravchuk

「New adaptive method of following the tendency and market cycles（傾向と市場のサイクルを追跡する新たな適応方法）」

内容



RSTL（Reference Slow Trend Line）は「低速」トレンドライン応答です。それはFLF-1およびFLF-2デジタルフィルタの入力離散シーケンスへの応答です。フィルタは、ナイキストTNI範囲に等しい遅延が設定されています。







RSTL基準線は、現在の価格への遅延の相対的な観点から、単純移動「平均」に相当します。上記の類似性は、複雑なFLFインパルスパラメータの代わりに平滑点線の移動の手順に対応する1/ N量を有するインパルスパラメータを使用された場合完全であると思います。



