ケルトナーチャンネル

ケルトナーチャンネルは指数移動平均線の上下で設定されたボラティリティベースのエンベロープです。



このインディケータは自筆の1960年の本「How to make money in Commodities（コモディティでお金を稼ぐ方法）」で10期間の移動平均線に基づいた独自のシステムを説明したチェスターケルトナーにちなんで命名されました。



このインディケータは、その値をATR（Average True Range）の値によって乗算することによって指数移動平均線の上下に配置されている価格封筒またはバンドで構成されます。チャンネルは確かに興味深いものです。これは、初めに、それらが見事に移動平均とATRの2つのインディケータを結合するからです。



計算法は下記のとおりです。

ケルトナー上チャンネル = MA (close, x) + (m * ATR (y))

ケルトナー下チャンネル == MA (close, x) - (m * ATR (y))



ここで

x - MA期間

m - 係数

у - ATRインディケータの期間です。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

SmoothAlgorithms.mqh は terminal_data_folder \MQL5\Include\ に配置されます。

\MQL5\Include\ に配置されます。 Keltner_Channel.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。



