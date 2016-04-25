無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BrainTrend2Stop - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1275
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
内容
BrainTrend2Stopxはストップラインで表示されるトレンド反転検出インディケータです。ラインの交点は、トレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。BrainTrend2SigのアルゴリズムはATRとストキャスティックオシレータインディケータの情報処理に基づいています。
このインディケータでは、入力パラメータで制御することができるすべてのアルゴリズムの変数を抽出し、デフォルトの設定外で使用できるようになりました。<
ローソク足の最小値の下の青線は次の2つのことを示します。
- 市場トレンドが上向きです。
- ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかロングポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。
ローソク足の最大値を超える赤線は2つのことを示します。
- 市場トレンドが下向きです。
- ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかショートポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/396
BrainTrend2Sig
BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。BrainTrend2
BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。