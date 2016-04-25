コードベースセクション
BrainTrend2Stop - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
BrainTrend2Stopxはストップラインで表示されるトレンド反転検出インディケータです。ラインの交点は、トレンド反転と以前に開いたポジションを決済する時間を示しています。BrainTrend2SigのアルゴリズムはATRストキャスティックオシレータインディケータの情報処理に基づいています。

このインディケータでは、入力パラメータで制御することができるすべてのアルゴリズムの変数を抽出し、デフォルトの設定外で使用できるようになりました。<

ローソク足の最小値の下の青線は次の2つのことを示します。

  1. 市場トレンドが上向きです。
  2. ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかロングポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。

ローソク足の最大値を超える赤線は2つのことを示します。

  1. 市場トレンドが下向きです。
  2. ライン自体の意味は、そのレベルでのプロテクションストップかショートポジションのプロフィットテイキング（ポジションが有益である場合）です。

BrainTrend2Sig BrainTrend2Sig

BrainTrend2Sigは、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

BrainTrend2 BrainTrend2

BrainTrend2は、トレンドの方向に応じてローソク足に色を割り当てる市場動向のインディケータです。

Entropy Entropy

価格変更のエントロピーのパワーを実証するインディケータです。

ColorMACD ColorMACD

トレンド方向に応じて色が変化するシグナルラインで着色されたMACDヒストグラム。