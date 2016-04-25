コードベースセクション
ポケットに対して
ライブラリ

トレンドの方向の「インナーバーブレイクスルー」での取引シグナルのモジュールのクラス - MetaTrader 5のためのライブラリ

Aleksey Sergan | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1022
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
innerbarsignal.mqh (3.47 KB) ビュー
\MQL5\Experts\
test_innerbarsignal.mq5 (6.85 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

内容

MQL5 Wizardは異なるモジュールを使用してストラテジーを作成する機会を提供します。例えば、メインモジュールは開発者によって書かれ、他のモジュール（金銭管理、トレーリングストップ）は、他のプログラマによって開発することができます。

このモジュールに実装されたストラテジーは以下の通りです。外側（外側）バーが表示されたら、内側バーのトレンド方向のブレークスルーの事実を確認し、注文を出すためのシグナルを生成します。外部（外側）のバーは以前のバーの高値よりも高い高値と以前のバー安値より低い安値を持ちます。「ブレイクスルー」とは内側のバーの極値の交差です。

トレンド方向は、外側のバーの色に依存します。ポジションはバーの完了後にシグナルによって開かれています。

ロングポジションを開くシグナルの例は下記です。


シグナルの説明

モジュールの使用には innerbarsignal.mqh を MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal にコピーします。

MetaEditorの再起動後、モジュールが表示されます。

MQL5 Wizard での取引シグナルモジュール

履歴バックテスト結果（EURUSD、D1、2010-2011）は下記です。

テスト結果

入力パラメータ

  • テイクプロフィット = 300
  • ストップロス = 300
  • トレーリングストップ = 100

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/358

このインディケータの売買シグナルは異なる期間を持つ2つの移動平均線のクロスオーバーに基づいています。

このスクリプトは、すべてのポジションを読み取り、各通貨のための露出（exposure）を計算します

William Blau によるモメンタムインディケータ

William Blau による真力指標（True Strength Index、TSI）