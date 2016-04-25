無料でロボットをダウンロードする方法を見る
トレンドの方向の「インナーバーブレイクスルー」での取引シグナルのモジュールのクラス - MetaTrader 5のためのライブラリ
内容
MQL5 Wizardは異なるモジュールを使用してストラテジーを作成する機会を提供します。例えば、メインモジュールは開発者によって書かれ、他のモジュール（金銭管理、トレーリングストップ）は、他のプログラマによって開発することができます。
このモジュールに実装されたストラテジーは以下の通りです。外側（外側）バーが表示されたら、内側バーのトレンド方向のブレークスルーの事実を確認し、注文を出すためのシグナルを生成します。外部（外側）のバーは以前のバーの高値よりも高い高値と以前のバー安値より低い安値を持ちます。「ブレイクスルー」とは内側のバーの極値の交差です。
トレンド方向は、外側のバーの色に依存します。ポジションはバーの完了後にシグナルによって開かれています。
ロングポジションを開くシグナルの例は下記です。
シグナルの説明
モジュールの使用には innerbarsignal.mqh を MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal にコピーします。
MetaEditorの再起動後、モジュールが表示されます。
MQL5 Wizard での取引シグナルモジュール
履歴バックテスト結果（EURUSD、D1、2010-2011）は下記です。
テスト結果
入力パラメータ
- テイクプロフィット = 300
- ストップロス = 300
- トレーリングストップ = 100
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/358