MQL5 Wizardは異なるモジュールを使用してストラテジーを作成する機会を提供します。例えば、メインモジュールは開発者によって書かれ、他のモジュール（金銭管理、トレーリングストップ）は、他のプログラマによって開発することができます。

このモジュールに実装されたストラテジーは以下の通りです。外側（外側）バーが表示されたら、内側バーのトレンド方向のブレークスルーの事実を確認し、注文を出すためのシグナルを生成します。外部（外側）のバーは以前のバーの高値よりも高い高値と以前のバー安値より低い安値を持ちます。「ブレイクスルー」とは内側のバーの極値の交差です。

シグナルの説明



モジュールの使用には innerbarsignal.mqh を MQL5\Include\Expert\Signal\Mysignal にコピーします。



履歴バックテスト結果（EURUSD、D1、2010-2011）は下記です。

テスト結果



入力パラメータ