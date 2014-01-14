CodeBaseSecciones
Blau_TSI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Autor: Andrey N. Bolkonsky

El indicador True Strength Index de William Blau (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

True Strength Index (TSI, q-period smoothed Momentum) - es un indicador de Momento normalizado desarrollado por William Blau. Los valores de los indicadores son normalizados y mapeados entre los intervalos [–100,+100].

Los valores positivos de TSI se corresponden con la sobrecompra, los valores negativos se corresponden a los estados de sobreventa del mercado.

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_TSI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

William Blau True Strength Index

Parámetros de entrada:

  • q - período suavizado de Momento (por defecto q=2);
  • r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Momento (por defecto r=20);
  • s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del primer suavizado (por defecto s=5);
  • u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del segundo suavizado (por defecto u=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Nota:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/361

