Blau_TSI - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1278
- 1278
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor: Andrey N. Bolkonsky
El indicador True Strength Index de William Blau (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).
True Strength Index (TSI, q-period smoothed Momentum) - es un indicador de Momento normalizado desarrollado por William Blau. Los valores de los indicadores son normalizados y mapeados entre los intervalos [–100,+100].
Los valores positivos de TSI se corresponden con la sobrecompra, los valores negativos se corresponden a los estados de sobreventa del mercado.
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_TSI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Parámetros de entrada:
- q - período suavizado de Momento (por defecto q=2);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Momento (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del primer suavizado (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del segundo suavizado (por defecto u=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
