Blau_TSI 실제 강도 지수 - MetaTrader 5용 지표
- 109
-
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
모멘텀, 방향성 및 발산이라는 책에서 설명한 진정한 강도 지수 지표 윌리엄 블라우.
진정한 강도 지수 (진정한 강도 지수, TSI)는 정규화된 비율(정규화된 평활화된 분기 모멘텀)을 나타내는 지표입니다. 각 평활 모멘텀 값(평활화된 분기 가격 변동의 누적 합계)을 절대값으로 취한 평활 모멘텀 값으로 정규화하여 단위 척도(-1,+1 구간으로 표시)에 맞게 조정합니다.
100을 곱하면 표시 간격이 [-100,+100](퍼센트)로 변경됩니다. 정규화를 통해 TSI 값을 시장의 과매수(양수 값) 또는 과매도(음수 값) 정도로 해석할 수 있습니다.
자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 보조지표와 트레이딩 시스템 문서에서 확인하세요 . 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 터미널_데이터_디렉토리\MQL5\포함\에 위치해야 합니다.
- Blau_TSI.mq5는 terminal_data 카탈로그\MQL5/Indicators\에 위치해야 합니다.
입력 매개변수:
- q - 모멘텀을 계산하는 주기(기본값은 q=2);
- r - 모멘텀에 적용되는 1차 EMA의 주기(기본값은 r=20);
- s - 첫 번째 평활화 결과와 관련된 두 번째 EMA의 기간 (기본값은 s=5);
- u - 두 번째 평활화 결과에 적용되는 세 번째 EMA의 기간(기본값은 u=3);
- AppliedPrice - 가격 유형 (기본값은 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
제한:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. r, s 또는 u가 1이면 해당 EMA 기간에 스무딩이 수행되지 않습니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =(q-1+r+s+u-3+1).
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/361
