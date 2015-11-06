私たちのファンページに参加してください
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
MQL5 Wizard - RSIの条件付の3 Black Crows/3 White Soldiersのシグナル - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1389
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MQL5 Wizardを使えば、クライアントターミナルにあるStandard libraryのエキスパートアドバイザーを自動生成することができます。(詳細は、Creating Ready-Made Expert Advisors in MQL5 Wizardを参照)トレードシグナルのクラスを生成しさせすれば、トレードアイディアをすぐに確認することができますクラスの例と構造については MQL5 Wizard: How to Create a Module of Trading Signalsを参照してください。
一般的な考え方は下記の通りです。:CExpertSignalがシグナルのクラスです。そして、LongCondition() と ShortCondition() を上書きする必要があります。
"Strategies of best traders" (ロシア)という著書があります。 そこには数多くの手法と方法が記述されており、転換足パターンを Stochastic、 CCI、 MFI、 RSIの条件のもと、焦点を当てていきます。
最も良い方法は、ロウソク足のパターンの確認に、CExpertSignalから導かれるクラスを切り分けて生成することです。ロウソク足のパターンによるトレードシグナルの確認には、CCandlePatternのクラスを書いて、必要な条件例えば、オシレーターの確認など)を追加すれば十分です。
Relative Strength Index (RSI)の条件付きの"3 Black Crows/3 White Soldiers"を検証してみましょう。トレードシグナルのモジュールは、CCandlePattern classに基づいています。ロウソク足のパターンによるシグナルの生成のシンプルな一例です。
1. "3 Black Crows" and 3 "White Soldiers" 転換足パターン
1.1. 3 Black Crows
現在の上昇トレンドの転換としてのベア型のロウソク足このパターンは、それぞれの足の始値がひとつ前の足の実体の範囲内にある状態で、終値がひとつ前の終値よりも低い3つの連続した実体の長いロウソク足で形成される。
図1. "3 Black Crows"のロウソク足パターン
"3 Black Crows"は、CCandlePattern classの CheckPatternThreeBlackCrows method に実装されています。:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks formation of "3 Black Crows" candlestick pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows() { //--- 3 Black Crows if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // (long black) (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) && (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) && (MidPoint(2)<MidPoint(3)) && // (lower midpoints) (MidPoint(1)<MidPoint(2))) return(true); //--- return(false); }
CCandlePattern class の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) method は、"3 Black Crows"の確認に使います。
1.2. 3 White Soldiers
現在の下降トレンドの転換を予想するのに使うブル型のロウソク足のパターンこのパターンは、それぞれの足の始値がひとつ前の足の実体の範囲内にある状態で、終値がひとつ前の終値よりも高い3つの連続した実体の長いロウソク足で形成される。
このパターンは、2日目の日足の始値が日中の半分よりも上にある限り、有効です。日の終わりごろに、極めて小さい上ヒゲを残して、高値付近で終値を迎えるはずです。同じパターンが3日目でも繰り返されます。
図2. "3 White Soldiers"
"3 White Soldiers"のメソッドです。:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks formation of "3 White Soldiers" candlestick pattern | //+------------------------------------------------------------------+ bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers() { //--- 3 White Soldiers if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // long white (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) && (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) && (MidPoint(2)>MidPoint(3)) && // higher midpoints (MidPoint(1)>MidPoint(2))) return(true); //--- return(false); }
CCandlePattern class の CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) method を、"3 White Soldiers"で使います。
2. RSI の条件付きのシグナル
買いポジション・売りポジションのシグナルは、RSI で確認する必要があります。RSI の値は、基準値よりも低いか/大きい必要があります。 (買いポジションは40、売りポジションは60).
ポジションの決済は RSIの値で行います。2通りのケースがあります。:
- RSI が反対の基準点に到達した場合(買いポジションは70。売りポジションは30)
- 逆のシグナルが発生しない(RSIが次の点に達したとき: 買いポジションは30。売りポジションは70)
図3. Stochasticの条件付きの"3 Black Crows"
- int CML_RSI::LongCondition() - 買いポジションのエントリー条件(80) と 売りポジションの決済条件 (40);
- int CML_RSI::ShortCondition() - 売りポジションのエントリー条件(80) と 買いポジションの決済条件 (40).
2.1. 買いポジション/売りポジションの決済
"3 White Soldiers"の条件は、RSI で確認しなければなりません。 : RSI(1)<40 (直近の確定した足のRSIの値が40よりも小さい)
RSIが基準値 70 か 30 を上抜けした場合、売りポジションを決済します。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions for entry and exit from market | //| 1) Market entry (open long position, result=80) | //| 2) Market exit (close short position, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBC_WS_RSI::LongCondition() { int result=0; //--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode //--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick //--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars int idx =StartIndex(); //--- checking of conditions to open long position //--- formation of 3 White Soldiers pattern and RSI<30 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (RSI(1)<40)) result=80; //--- checking of conditions to close short position //--- signal line crossover of overbought/oversold levels (upward 30, upward 70) if(((RSI(1)>30) && (RSI(2)<30)) || ((RSI(1)>70) && (RSI(2)<70))) result=40; //--- return result return(result); }
2.2. 売りポジション/買いポジションの決済
"3 Black Crows"の条件は、RSI で確認しなければなりません。: RSI(1)>60 (直近の確定した足のRSI が60よりも大きい).
RSIが基準値 70 か 30を下向きにクロスした場合、買いポジションを決済します。
//+------------------------------------------------------------------+ //| Checks conditions for entry and exit from market | //| 1) Market entry (open short position, result=80) | //| 2) Market exit (close long position, result=40) | //+------------------------------------------------------------------+ int CBC_WS_RSI::ShortCondition() { int result=0; //--- idx can be used to determine Expert Advisor work mode //--- idx=0 - in this case EA checks trade conditions at each tick //--- idx=1 - in this case EA checks trade consition only at news bars int idx =StartIndex(); //--- checking of conditions to open short position //--- formation of 3 Black Crows pattern and RSI>60 if(CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (RSI(1)>60)) result=80; //--- checking of conditions to close long position //--- signal line crossover of overbought/oversold levels (downward 70, downward 30) if(((RSI(1)<70) && (RSI(2)>70)) || ((RSI(1)<30) && (RSI(2)>30))) result=40; //--- return result return(result); }
2.3. MQL5 WizardでEAを生成する
CML_RSI class はStandard Libraryには含まれていません。利用するには、acml_rsi.mqh をダウンロードして、client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignalsに保存する必要があります。（添付詳細）candlepatterns.mqh も同様の処理が必要です。MQL5 Wizardを使うには、MetaEditorを再起動する必要があります。
エキスパートアドバイザーを生成するには、MQL5 Wizardを立ち上げてください。:
図4. MQL5 WizardでEAを生成する
エキスパートアドバイザーの名前を決めましょう。:
図5. エキスパートアドバイザーの一般設定
トレードシグナルのモジュールを選択します。
図6. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ
今回の場合、モジュールは１つだけ使います。
"Signals based on 3 Black Crows/3 White Soldiers" モジュールの追加
図7. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ
シグナルの追加モジュール:
図8. エキスパートアドバイザーのシグナルプロパティ
トレーリングプロパティにも様々なものがありますが、今回は"Trailing Stop not used"にします。:
図9. エキスパートアドバイザーのトレーリングプロパティTrailing properties of the Expert Advisor
資金管理プロパティとして、"Trading with fixed trade volume"(単利)を使います。:
図10エキスパートアドバイザーの資金管理プロパティMoney management properties of the Expert Advisor
"Finish"ボタンを押すと、エキスパートアドバイザーがExpert_ABC_WS_RSI.mq5に生成されます。保存場所は、terminal_data_folder\MQL5\Experts\.です。
生成後のエキスパートアドバイザーのデフォルトのパラメーター:
//--- inputs for main signal input int Signal_ThresholdOpen =10; // Signal threshold value to open [0...100] input int Signal_ThresholdClose =10; // Signal threshold value to close [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Price level to execute a deal input double Signal_StopLevel =50.0; // Stop Loss level (in points) input double Signal_TakeLevel =50.0; // Take Profit level (in points)
上記は下記にしなければなりません。:
//--- inputs for main signal input int Signal_ThresholdOpen =40; // Signal threshold value to open [0...100] input int Signal_ThresholdClose =20; // Signal threshold value to close [0...100] input double Signal_PriceLevel =0.0; // Price level to execute a deal input double Signal_StopLevel =0.0; // Stop Loss level (in points) input double Signal_TakeLevel =0.0; // Take Profit level (in points)
Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose パラメーターは、ポジションのオープン、決済の最初のレベルを決めます。
LongCondition() と ShortCondition() のメソッドのコードの中に、デフォルトの固定値が入っています。:
- エントリー: 80;
- 決済: 40.
MQL5 Wizard で生成したエキスパートアドバイザーは、トレードシグナルのモジュールの"ボート"を使ってエントリー、決済を行います。メインモジュール(コンテナとして、すべての追加モジュールを含む)のボートもまた、使われますが、 LongCondition() と ShortCondition() メソッドは常に0を返します。
メインモジュールの評価結果は、"ボート"平均が使われます。今回の場合、メインモジュールとシグナルのモジュールがあるので、初期値を与えるときには、このことを考慮に入れなければいけません。そのことにより、ThresholdOpen と ThresholdClose は、 40=(0+80)/2 and 20=(0+40)/2に設定しなければなりません。
Signal_StopLevel と Signal_TakeLevel パラメーターの値は、0にします。これは、ポジションの決済は、決済条件がtrueのときにのみ行われるということを表します。
2.4. バックテスト結果
過去データでエキスパートアドバイザーをテストしてみましょう。(EURUSD H1, テスト期間: 2010.01.01-2011.02.02, PeriodRSI=37, MA_period=51).
エキスパートアドバイザーの生成において、今回は固定ロット(Trading Fixed Lot, 0.1), トレーリングストップ(Trailing not used)はなしを選択しました。
図11. 3 Black Crows/3 White Soldiers + RSI のテスト結果
パラメーターの最適な設定値は、MetaTrader 5 client terminalのStrategy Testerで探すことができます。
MQL5 Wizard で生成したコードは、expert_abc_ws_rsi.mq5にあります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/288
Market Facilitation Index (MFI)の条件付きの"3 Black Crows/3 White Soldiers"この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。MQL5 Wizard - 商品チャネル指数(CCI)による条件付きの3 Black Crows/3 White Soldiersのシグナル
商品チャネル指数(CCI)による条件付きの"3 Black Crows/3 White Soldiers"のシグナルを試すことができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。
Stochasticの条件付きの"Dark Cloud Cover/Piercing Line"のロウソク足パターンによるシグナルを検証することができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。MQL5 Wizard - CCIによる条件付きの"Dark Cloud Cover/Piercing Line"のロウソク足パターンによるシグナル
CCIによる条件付きの"Dark Cloud Cover/Piercing Line"のロウソク足パターンによるシグナルを検証することができます。この戦略のエキスパートのコードは、MQL5ウィザードで自動生成させることができます。