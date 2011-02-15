С появлением Мастера MQL5 появилась возможность автоматической генерации кода советника на базе классов торговых сигналов, сопровождения позиций и управления капиталом. Помимо классов торговых сигналов из Стандартной библиотеки, вы можете создавать и тестировать свои собственные торговые системы, для этого достаточно написать модуль торговых сигналов.

В книге "Стратегии лучших трейдеров мира" описаны индикаторы и торговые стратегии для технического анализа с использованием программного пакета MetaStock. Наряду с традиционными, в ней рассмотрены торговые сигналы, основанные на совместном использовании разворотных свечных моделей с подтверждением от осцилляторов Stochastic, CCI, MFI и RSI.



Использование "разворотных" свечных моделей совместно с сигналами осцилляторов позволяет сократить количество ложных сигналов и повысить эффективность торговой системы.

В данной работе мы рассмотрим результаты использования моделей 3 Black Crows (три черные вороны) и 3 White Soldiers (3 белых солдата) в комбинации с сигналами индикатора RSI.







1. Паттерны 3 Black Crows (Три черные вороны) и 3 White Soldiers (Три белых солдата) и их распознавание



1.1. Паттерн "Три черные вороны" (3 Black Crows)

Это фигура на диаграмме, когда день открывается немного выше предыдущего закрытия, а закрывается значительно ниже предыдущего. Повторение такой ситуации три дня подряд считается сигналом о развороте (бычьего) тренда.





Рисунок 1. Свечной паттерн "3 Black Crows"



Распознавание паттерна "3 Black Crows" реализовано в методе CheckPatternThreeBlackCrows класса CCandlePattern:

bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 1 )-Close( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )<MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )<MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

В данном случае проверяются условия того, что три завершенные свечи "медвежьи" (Close<Open), размер их тела (разность между Open и Close) больше среднего, при этом положения центра свечей последовательно уменьшается.

Для проверки факта формирования модели "3 Black Crows" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) класса CCandlePattern.

1.2. Паттерн "Три белых солдата" (3 White Soldiers)

Это фигура на диаграмме, когда день открывается немного ниже предыдущего закрытия, а закрывается значительно выше предыдущего. Повторение такой ситуации три дня подряд считается сигналом о развороте (медвежьего) тренда.





Рисунок 2. Свечной паттерн "3 White Soldiers"



Метод распознавания модели "3 White Soldiers":

bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )>MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )>MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Для проверки факта формирования модели "3 White Soldiers" используется метод CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) класса CCandlePattern.

2. Торговые сигналы в комбинации с индикатором RSI

Сигналы входа в рынок подаются при сочетании разворотной фигуры на диаграмме со значением RSI ниже уровня 40 для длинных и выше 60 - для коротких позиций.

Сигналы выхода формируются при достижении RSI противоположного уровня (70 для длинной и 30 для короткой позиций) или же не подтверждает разворота, достигнув уровня 30 или 70 для длинной или короткой позиций соответственно.





Рисунок 3. Торговые сигналы паттерна "Три черные вороны" с подтверждением от индикатора RSI

Реализация проверки условий входа и выхода в рынок осуществляется в методах:

int CBC_WS_RSI::LongCondition() - проверка условий для открытия длинной позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия короткой позиции (ф-я возвращает 40);



int CBC_WS_RSI::ShortCondition() - проверка условий для открытия короткой позиции (ф-я возвращает 80) и закрытия длинной позиции (ф-я возвращает 40).





2.1. Открытие длинной позиции и закрытие короткой позиции

Сигналом к открытию длинной позиции является формирование свечной комбинации Three White Soldiers (три белых солдата) и выполнение условия RSI(1)<40 (значение линии индикатора RSI на последнем завершенном баре меньше 40): Сигналом к закрытию короткой позиции является пересечение индикатора RSI уровня 30 (снизу вверх) или уровня 70 (снизу вверх). int CBC_WS_RSI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (RSI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )> 30 ) && (RSI( 2 )< 30 )) || ((RSI( 1 )> 70 ) && (RSI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; result= 40 ; return (result); }

2.2. Открытие короткой позиции и закрытие длинной позиции



Сигналом к открытию короткой позиции является формирование паттерна Three Black Crows (три черные вороны) и выполнение условия RSI(1)>60 (значение индикатора RSI на последнем завершенном баре больше 60); Сигналом к закрытию длинной позиции является пересечение линией индикатора RSI уровня 70 (сверху вниз) или уровня 30 (сверху вниз).

int CBC_WS_RSI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (RSI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )< 70 ) && (RSI( 2 )> 70 )) || ((RSI( 1 )< 30 ) && (RSI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

Класс CBC_WS_RSI не входит в Стандартную библиотеку классов торговых сигналов, поэтому для его использования нужно скачать файл acbc_ws_rsi.mqh (прилагается) и сохранить его в каталог_данных_терминала\Include\Expert\Signal\MySignals. Файл acandlepatterns.mqh следует скопировать в тот же каталог, что и файл acbc_ws_rsi.mqh. После этого, перезапустив MetaEditor, вы получите возможность его использования в Мастере MQL5.



Чтобы создать торгового робота по данной стратегии запустите Мастер MQL5:





Рис. 4. Создание советника в Мастере MQL5

Нажав на кнопку "Далее", укажем имя советника:





Рис. 5. Общие параметры советника

После этого нужно указать параметры сигналов.





Рис. 6. Параметры сигналов советника

В нашем случае мы будем использовать лишь один модуль торговых сигналов.



Добавляем модуль "Signals based on 3 Black Crows/3 White Soldiers confirmed by RSI":





Рис. 7. Параметры сигналов советника

Модуль сигналов добавлен:





Рис. 8. Параметры сигналов советника

После этого можно выбрать модуль трейлинга, мы его использовать не будем. Выбираем "Trailing Stop not used":





Рис. 9. Выбор модуля трейлинга

Затем нужно выбрать модуль управления капиталом, мы будем использовать торговлю с фиксированным объемом (Trading with fixed trade volume):





Рис. 10. Выбор модуля управления капиталом

Нажав на кнопку "Готово", мы получим код сгенерированного советника - файл Expert_ABC_WS_RSI.mq5, который будет сохранен в папке: каталог_данных_терминала\MQL5\Experts\.

Входные параметры (по умолчанию) советника:

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

заменяем на:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Параметры Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose позволяют задать пороги для открытия и закрытия позиций.

В коде функций LongCondition() и ShortCondition() модуля торговых сигналов мы указали фиксированные значения порогов:

Для открытия позиций: 80;

Для закрытия позиций: 40.



Советник, сгенерированный при помощи Мастера MQL5, принимает решение об открытии или закрытии позиции на основании результатов "голосования" модулей торговых сигналов, добавленных в процессе создания советника. При этом основной модуль (содержащий все добавленные модули) торговых сигналов также принимает участие в "голосовании", однако его методы LongCondition() и ShortCondition() всегда возвращают 0.

Поскольку при расчете "голосов" производится усреднение по количеству присутствующих модулей (основной + один добавленный модуль), то значения порогов следует указывать с учетом данного обстоятельства. По этой причине значения величин Signal_ThresholdOpen и Signal_ThresholdClose должны быть установлены в 40=(0+80)/2 и 20=(0+40)/2 соответственно.



Значения входных параметров Signal_StopLevel и Signal_TakeLevel устанавливаем в 0, это означает, что закрытие позиций будет осуществляться только при поступлении торговых сигналов на закрытие позиций.

2.4 Результаты тестирования на истории



Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD H1, 2010.01.01-2011.02.02, PeriodRSI=37, MA_period=51).

В данном советнике использовался модуль торговли фиксированным объемом 0.1 лота (Trading Fixed Lot), трейлинг не использовался (Trailing not used).





Рис. 11. Результаты тестирования советника, построенного на базе генератора торговых сигналов "3 Black Crows/3 White Soldiers + RSI"

Наилучший набор параметров торговой системы можно найти при помощи Тестера Стратегий терминала MetaTrader 5.



Код советника, созданного Мастером MQL5, прилагается в файле expert_abc_ws_rsi.mq5.