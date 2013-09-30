MQL5 向导 可创建现成的交易程序，此程序基于客户端附带的 标准类库（参见 在 MQL5 向导中创建现成交易程序 具体内容）。它可以快速验证您的交易想法，所有您需要做的就是创建您自己的交易信号类。这个类的结构及用例可参阅文章 MQL5 向导：如何创建交易信号模块。

通常做法如下：交易信号子类由 CExpertSignal衍生出来，之后，必须用您自己的方法重写类中的 LongCondition() 和 ShortCondition() 虚方法。

有本书 "Strategies of best traders（交易者最佳策略）"（俄语版），书中论述了许多交易策略，我们将注意力集中在反转 K 线形态上，并用 Stochastic, CCI, MFI 和 RSI 振荡指标来确认。



最佳途径是创建分离的子类，此类由 CExpertSignal 中衍生，用于检查 K 线的形态结构。用于验证 K 线形态生成的交易信号，写一个 CCandlePattern 的衍生子类就足够了，并加入必要的特性（如，振荡指标确认）。

此处我们讨论的信号，基于 "3 乌鸦/3 白兵" 反转 K 线形态，确认则依赖 Relative Strength Index (RSI - 相对强度指数) 指标。这个交易信号模块基于 CCandlePattern 类，这是一个利用 K 线形态创建交易信号的简单例子。

1. "3 乌鸦" 和 3 "白兵" 反转形态



1.1. “3 乌鸦”形态



一个熊市形态，用于预示当前上升趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成，每根线都收阴，且收盘价都低于前一天的收盘价。







图例. 1. “3 乌鸦” 形态



识别 "3 乌鸦" 形态已经在 CCandlePattern 类的 CheckPatternThreeBlackCrows 方法中实现：



bool CCandlePattern::CheckPatternThreeBlackCrows() { if ((Open( 3 )-Close( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 1 )-Close( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )<MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )<MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

此 CCandlePattern 类的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) 方法用于检测 "3 乌鸦" 形态的形状。



1.2. “3 白兵”形态



一个牛市形态，用于预示当前下降趋势将要反转。这个形态由三根连续长实体的 K 线组成，每根线都收阳，且收盘价都高于前一天的收盘价。



此形态是否有效，要求第二根线长度与前一根线近似，开盘价高于前一根线日内高度的一半偏上，且收盘价靠近日内高点，没有上影线，或上影线较短。三根线都要符合要求。





图例. 2. “3 白兵” 形态

这是识别 "3 白兵" 形态的方法：

bool CCandlePattern::CheckPatternThreeWhiteSoldiers() { if ((Close( 3 )-Open( 3 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (MidPoint( 2 )>MidPoint( 3 )) && (MidPoint( 1 )>MidPoint( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

CCandlePattern 类中的 CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) 方法用于检测 "3 白兵" 形态的形状。

2. RSI 指标确认交易信号

采用交易信号来开多单或空单，必须用 RSI 指标来确认。RSI 的值必须低于/高于临界水平（40 为开多单，以及 60 为开空单）。

已建仓位的平仓同样依靠 RSI。可分 2 种情况完成：



如果 RSI 已经到达反向临界水平（70 为多单，以及 30 为空单） 如果反转信号未被确认（当 RSI 到达如下水平：30 为多单，以及 70 为空单）





图例. 3. "3 乌鸦" 形态，由 RSI 指标确认

int CML_RSI::LongCondition() - 检测开多单条件（返回 80） 以及平空仓（返回 40）；



int CML_RSI::ShortCondition() - 检测开空单条件（返回 80） 以及平多仓（返回 40）。

2.1. 开多单/平空仓

这个 "3 白兵" 形态的形状必须由 RSI 指标确认： RSI(1)<40（最后完整的 RSI 值必须小于 40）。 空单必须被平仓如果 RSI 指标已经向上穿越临界水平 70 或 30。

int CBC_WS_RSI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_WHITE_SOLDIERS) && (RSI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )> 30 ) && (RSI( 2 )< 30 )) || ((RSI( 1 )> 70 ) && (RSI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. 开空单/平多仓

这个 "3 乌鸦" 形态的形状必须由 RSI 指标确认： RSI(1)>60（最后完整的 RSI 值必须大于 60）。 多单必须被平仓如果 RSI 指标已经向下穿越临界水平 70 或 30。

int CBC_WS_RSI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx =StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_THREE_BLACK_CROWS) && (RSI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((RSI( 1 )< 70 ) && (RSI( 2 )> 70 )) || ((RSI( 1 )< 30 ) && (RSI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

2.3. 使用 MQL5 向导创建交易程序

这个 CML_RSI 类没有包含在标准类库中，若要使用它，必须下载 acml_rsi.mqh 文件（参见附件）并且保存至 客户端目录\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals。同样处理 candlepatterns.mqh 文件。重启 MetaEditor 代码编辑器之后，您就可以在 MQL5 向导中使用它们了。



为创建交易程序，启动 MQL5 向导：







图例. 4. 使用 MQL5 向导创建交易程序

为交易程序起个特别名称：







图例. 5. 交易程序的一般属性

之后我们要选择交易信号将会使用的模块。





图例. 6. 交易程序的信号属性

在我们的案例中，我们仅使用交易信号的一个模块。



加入 "基于 3 乌鸦/3 白兵 信号" 信号模块：







图例. 7. 交易程序的信号属性

交易信号模块被加入：







图例. 8. 交易程序的信号属性

您可以选择任何移动属性，但是我们选择 "不使用移动止损"：





图例. 9. 交易程序的移动属性



关注资金管理属性，我们将使用 "固定手数交易"：







图例. 10. 交易程序的资金管理属性



通过点击 "完成" 按钮，我们将会得到生成的交易程序代码，名为 Expert_ABC_WS_RSI.mq5, 它会被保存在 客户端目录\MQL5\Experts\。

交易程序生成的省缺输入参数：

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

必须替换为：



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

这个 Signal_ThresholdOpen/Signal_ThresholdClose 输入参数允许设置特殊的开、平单阀值。

在交易信号类 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法的代码中，我们有固定的阀值：

开单： 80；

平仓： 40。



由 MQL5 向导生成的交易程序使用交易信号模块的 "投票数" 来决定开、平单。主模块（作为容器，它由所有添加模块组成）的表决功能也被使用，但它的 LongCondition() 和 ShortCondition() 方法永远返回 0。

这个主模块的投票结果也被用于对 "投票数" 进行平均。在我们的例子中我们已有: 主模块 + 1 个交易信号模块，所以我们在设置阀值时，将此事实加入。因为这个事实，用于开、平单的阀值必须设为 40=(0+80)/2 和 20=(0+40)/2。

Signal_StopLevel 和 Signal_TakeLevel 输入参数的值设为 0，它意味着无需止盈、止损，仅当平仓条件为真时才会平仓。

2.4. 历史回测结果



我们来讨论交易程序基于历史数据的回测（EURUSD H1，测试周期：2010.01.01-2011.02.02，PeriodRSI=37, MA_period=51）。

创建交易程序时我们采用固定手数（固定交易手数, 0.1），移动止损算法未采用（不使用移动止损）。





图例. 11. 交易程序的测试结果，基于 3 乌鸦/3 白兵 + RSI

最佳输入参数集合可借助 MetaTrader 5 客户端的 策略测试员 发现。

由 MQL5 向导创建的交易程序代码，附加在 expert_abc_ws_rsi.mq5。