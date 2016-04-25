コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

iUSDx（USD指数）多通貨インディケータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

内容

USDx指数はEUR、JPY、GBP、CAD、CHFおよびSEKに対したUSDのパフォーマンスを測定します。

USDxは1973年3月にブレトンウッズ体制の解体直後に始まりました。その開始時に、ドルインデックスの値は100.000でした。1973年の創業以来、2008年3月16日には最安の70.698としてまた高くて160半ばで取引されています。

「バスケット」の構成は、いくつかのヨーロッパの通貨は1999年の開始時にユーロに包含されたときに一度だけ変更されています。USDxは、米ドルの市場が開いているときはいつでも更新されます。これはニューヨーク時間の日曜日の夜（アジア時間で月曜日の早朝）からニューヨーク時間の金曜日の午後遅くまでです。

USD指数は6通貨ペアの幾何平均として計算されます。

USDx = 50,14348112 * EURUSD^(-0,576) * USDJPY^0,136 * GBPUSD^(-0,119) * USDCAD^0,091 * USDSEK^0,042 * USDCHF^0,036


このUSDx指数の実装の特徴は下記のとおりです。

  • MCMコントロールパネル」が使われます。
  • 銘柄のティックは遅延なしで受け取られ動作はリアル多通貨モードでされます。銘柄の相場は毎秒数回変更することもありますが、それらのすべてが処理されます。
  • 通貨ペアの完全な同期化。例えば、通貨ペアの履歴データがない場合、USD指標の値は計算されません。

ところで、インディケータラインは新しいバーがすべての通貨ペアのために出現したときに描かれます。

  • MCMコントロールパネル」の「初期化」イベントを使用した通貨ペアの完全な同期化。これは、（例えば過去のデータの読み込み中に）指標値を再算出する際に時間を節約することができます。データは「初期化」イベントの後のみに再計算されます。
  • インディケータの実装は OnTick() やOnTimer() 関数を使用した実装よりもっと簡単です。メリットは遅延がないことです。
  • インディケータ再計算の間隔は「その場で」変更できます。例えば、時足で指数が計算された場合、各ティックでの再計算は不要で「MCMコントロールパネル」のイベントが設定できます（1分、5分または1時間）。しかし、「新しいティック」イベントを使用することをお勧めします。なぜなら、CopyXXXX機能で時々履歴データのリクエストを繰り返すことが必要だからです。

インストールの仕方は下記のとおりです。

この後は。。楽しむだけです。バグを発見した場合は、私にプライベートメッセージを送信してください。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/242

