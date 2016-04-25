内容



このインディケータは y=b+a*x の線形回帰モデルを使用してチャンネルをプロットします。

時回帰係数（AおよびB）の計算には、完成されたバーのみが使用されます。バーの数は2より大きい（および履歴バー-1未満）べきで、InChPeriod入力パラメータに指定されなければなりません。最後の（未完）バーの指標値は算出された回帰係数の値を用いて計算されます。

下記が想定されています。

価格値の68.26％以上が「アップ」および「ダウン」ラインの間に位置します。

価格値の95.44%以上が「高」および「安」ラインの間に位置します。



回帰係数の再計算は、例えば新しいバーが出現したために履歴中のバーの合計が変更されたときに実行されます。

