取引履歴 - MetaTrader 5のためのスクリプト
このスクリプトは、グラフィカルオブジェクトを使用してチャート上に約定履歴を配置することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/243
iUSDx（USD指数）多通貨インディケータ
iUSDxインディケータは多通貨モードで「MCMコントロールパネル」 を使用します。USD指数が計算されます。OptimReport v2.15
自身の特性を利用してエキスパートアドバイザーを最適化したい場合は、OnTester()関数を経由して「カスタムマックス」モードを使用することができます。このコードは、EAの最適化中に使用することができる多くの特徴を提供します。また、最適化された特性をHTMLファイルに保存することができます。
Grr-al
このエキスパートアドバイザーはストラテジーテスターの「始値のみ」や「1分足OHLC」モードのみで有用です。ZigzagColor_Channel
ZigzagColor_Channel は ZigZag の天井と底をつなげてチャンネルをプロットします。