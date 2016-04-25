iUSDxインディケータは多通貨モードで「MCMコントロールパネル」 を使用します。USD指数が計算されます。

自身の特性を利用してエキスパートアドバイザーを最適化したい場合は、OnTester()関数を経由して「カスタムマックス」モードを使用することができます。このコードは、EAの最適化中に使用することができる多くの特徴を提供します。また、最適化された特性をHTMLファイルに保存することができます。