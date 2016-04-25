コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

取引履歴 - MetaTrader 5のためのスクリプト

Iurii Tokman | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1160
評価:
(36)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このスクリプトは、グラフィカルオブジェクトを使用してチャート上に約定履歴を配置することができます。

チャート上の約定


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/243

