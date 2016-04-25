コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

コンテストのコントロールパネル - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
1205
評価:
(38)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
controlpanel.zip (18.42 KB)
コントロールパネルは、マニュアル取引や日中スキャルピングに使用できます。パネルはスキャルピングのために設計されています。

外観は下記のようです。

コントロールパネル

図1。コントロールパネル

トップパネル

  • タイトルとバージョン
  • GMT時刻
  • ローカル時刻

左パネル：

  • 取引量は取引パネルで選択された値の和です。取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。望まれた取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。値は、エキスパートアドバイザーの入力パラメータ（最大9値）を定義することができます。
  • 売買ボタン - ショート/ロングポジションを開くためのもの。ポジションの数量は買ボタンの下に表示されます。

右パネル：

  • Close ALLは現在価格でポジションを閉じます。
  • Loss Breakは入力パラメータで定義されたイブンブレイクレベルのストップロスを設定します。
  • Reverseはポジションを反転します。

