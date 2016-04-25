無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
コンテストのコントロールパネル - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 1205
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
コントロールパネルは、マニュアル取引や日中スキャルピングに使用できます。パネルはスキャルピングのために設計されています。
外観は下記のようです。
図1。コントロールパネル
トップパネル
- タイトルとバージョン
- GMT時刻
- ローカル時刻
左パネル：
- 取引量は取引パネルで選択された値の和です。取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。望まれた取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。値は、エキスパートアドバイザーの入力パラメータ（最大9値）を定義することができます。
- 売買ボタン - ショート/ロングポジションを開くためのもの。ポジションの数量は買ボタンの下に表示されます。
右パネル：
- Close ALLは現在価格でポジションを閉じます。
- Loss Breakは入力パラメータで定義されたイブンブレイクレベルのストップロスを設定します。
- Reverseはポジションを反転します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/222
TradeXpert
「MQL5ベストグラフィックパネル」コンテストのためのコントロールパネルeInTradePanel
eInTradePanelは手動取引のパネルで、いくつかの便利な機能を用意しています。チャート上の最小のスペースを必要とします。
mt5のための Exp5-VirtualTradePad v 4（コンテスト版）
このエキスパートアドバイザーは手動取引を簡素化します。それはワンクリック取引をサポートします。ChartReinit
すべてのチャート指標の再計算とチャートの再初期化。