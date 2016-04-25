コントロールパネルは、マニュアル取引や日中スキャルピングに使用できます。パネルはスキャルピングのために設計されています。



外観は下記のようです。

図1。コントロールパネル

トップパネル

タイトルとバージョン

GMT時刻

ローカル時刻

左パネル：

取引量 は取引パネルで選択された値の和です。取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。望まれた取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。値は、エキスパートアドバイザーの入力パラメータ（最大9値）を定義することができます。



は取引パネルで選択された値の和です。取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。望まれた取引量の迅速かつ正確な設定が可能です。値は、エキスパートアドバイザーの入力パラメータ（最大9値）を定義することができます。 売買ボタン - ショート/ロングポジションを開くためのもの。ポジションの数量は買ボタンの下に表示されます。

右パネル：