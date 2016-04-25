コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

TradeXpert - MetaTrader 5のためのエキスパート

内容

このプロジェクトはMQL5ベストグラフィックパネルコンテストのために作成されました。

プロジェクトの目的はMetaTrader 5クライアント端末の機能をチャートの経済的な使用に拡張することです。

エキスパートアドバイザーには別々の機能を持つ4つの独立したパネルがあります。任意のパネルはチャートから/隠されたり復元されたり削除されたりことができます（ログパネル）。

デモンストレーションのための最小分解能は600x500です。


TradeXpert コントロールパネル

注意事項:

エキスパートアドバイザーは下記のフォントを使用します。

  • Lucida Console
  • Wingdings
  • Wingdings 3
  • Arial Black

これらのフォントがインストールされなくてもプログラムが動作しますが、デザインが異なり、いくつかのメッセージが誤って表示されます。
お使いのオペレーティングシステムにこれらのフォントがない場合は、それらをインストールしてください。

使用可能なフォントのリストは、MetaTrader 5 クライアント端末のグラフィックオブジェクトプロパティに表示されます。

パネル

エキスパートアドバイザーは、4つのパネル、それらの3メインウィンドウに配置されているを持っていました。

  • 設定パネル
  • コントロールパネル
  • 情報パネル

最後のパネル（ログパネル）は別個のサブウィンドウ内に配置され、非表示にすることができます。

1. ログパネル

TradeXpertログパネル

ログパネルを表示するにはTradeXpertログインディケータの実行が必要で、Expert Advisorでのコメントはそこに示されています。

ワークスペースの最適な使用のためには、いくつかの他のインディケータのサブウィンドウに取り付けることができます。エキスパートアドバイザーのロゴは全てクライアント端末のログ（出力）で印刷されます。注文処理を確認することができるので、取引時にはログを使用することをお勧めします。

このパネルは、デバッグ及び他のパネルのコメントのために使用することができます。このようなコメントの利点は、必要な情報に焦点を当てるための別のロギングウィンドウがあることです。

時刻は正しく表示され、祝日でも動作します。

下記が利用可能な設定です。

  • フォントサイズ
  • 線の長さ
  • 線の最大数

2. 取引パネル（コントロールパネル）

MQL5トレードパネル

このパネルの目的は取引です。

下記が操作のリストです。

  • 指定された数量を買う
  • 指定された数量を売る
  • 指定された数量をテイクプロフィットレベルの設定をもって買う。数量が0の場合、テイクプロフィットレベルが設定されます。
  • 指定された数量をテイクプロフィットレベルの設定をもって売る。数量が0の場合、テイクプロフィットレベルが設定されます。
  • 指定された数量をストップロスレベルの設定をもって買う。数量が0の場合、ストップロスレベルが設定されます。
  • 指定された数量をストップロスレベルの設定をもって売る。数量が0の場合、ストップロスレベルが設定されます。
  • 買いストップ、買いリミット、売りストップ、および売りリミット注文の発注
  • 現在の銘柄のポジションの決済
  • 現在の銘柄のポジション反転。古いストップロスとテイクプロフィットは0に設定されます。

ストップレベルの設定にはいくつかの機能があります。

例えば、.買いポジション（0.5ロット）があり、テイクプロフィットまたはストップロスの設定とともに0.1ロットを売ると、エキスパートアドバイザーは、それらを設定しません。しかし、指定された取引量が0.5を超え（例えば0.7）、テイクプロフィットとストップロスレベルの新しい値を設定します。私が覚えている限り、クライアント端末の動作は同じです。<

ボリュームが0の場合、エキスパートアドバイザーは、（正しい場合）テイクプロフィットとストップロスのレベルを設定します。

取引量はここで指定できます。. 取引量の自動計算はまだ実装されていません。

初めに、その計算には多くの方法があります。.
次に、この機能は手動取引では使われません。
お気に召さない場合には、ご自分の実装をご追加ください。

エキスパートアドバイザーは証拠金をチェックしません。

取引量の設定後、その値は現在の銘柄の設定に従って変更されるため、取引前の取引量の値の再確認をお願いします。

利用可能な設定は下記の通りです。

  • 注文約定の種類
  • 色のスキーム
  • パネルアニメーションの遅れ

注文約定の種類についての詳細3つの注文約定の種類がサポートされています（MQL5レフェレンスを参照）

  • ORDER_FILLING_FOK -- 「フィルオアキル」
  • ORDER_FILLING_IOC -- 「Available」
  • ORDER_FILLING_RETURN -- 「Available+」

3. 情報パネル

これは、銘柄の情報とポジションの状態を示します。

MQL5情報パネル

利用可能な設定は下記の通りです。

  • 色のスキーム
  • アニメーションの遅れ
  • スプレッドの最小値/最大値の計算のためのバーの数
  • 時刻。ローカル時刻、サーバ時刻、CET、EST、MSK、GMT。

4. 設定パネル

エキスパートアドバイザーの設定を含みます。数行のコードを追加することで、簡単に独自の設定を追加することができます。

設定パネル


増加/減少のオプションの設定はキーボードの「Up」「Down」キーを使用して変更することができます。

利用可能な設定は下記の通りです。

  • 色のスキーム
デモ（480Pの解像度を使用することをお勧めします）：


添付ファイル：

コンテストのルール（IV.2）によると、.mqhファイルの数は10で制限されているので、アーカイブファイルで2つのバージョンを用意しています。

  • original.zipはファイルの初期構造を持つオリジナルバージョンです。
  • pack.zipでは .mqhファイルはすべて1つの大きなファイルに組み合わされています。

オリジナルバージョンの使用が薦められています。

よい取引を！

