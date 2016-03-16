コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

spread_on_chart - MetaTrader 5のためのインディケータ

はじめに

2008年から、取引センターのほとんどは「フローティング」スプレッドで作業を始めました。スプレッドは夜間しばしば大きくなります。大きめのスプレッドはニュースに出ます。

スプレッドの増加は主要で、このような場合には、取引システムの収益性は高くなれません。ストップレベルは何倍にも増加することがあり、固定されたストップロスとテイクプロフィットレベルを持つエキスパートアドバイザーの不正な作業が発生することがあります。

MetaTrader 4 クライアント端末のストラテジーテスターは、スプレッド、ストップレベルおよびフリーズレベルの最後の既知の値を使用し、その結果はこれらの値に依存しています。 MetaTrader 5取引システムのストラテジーテスターは履歴的なスプレッド値を使い、履歴データの価格の構造体には対応するフィールドがあります。

内容

spread_on_chartインディケータはチャートに下記の値を表示します。

  • スプレッド（現在の買値と売値の差）
  • ストップレベル（現在価格からストップロスとテイクプロフィットへの最小距離）
  • フリーズレベル（注文修正の最小距離）

これはティックごとに更新します。

入力パラメータ：

  • Corner - 出力に使われるチャートのコーナー。デフォルトでは左上。
  • XMargin, YMargin - 横と縦のマージン
  • Font, Color, Size - フォントの名前、色とサイズ

spread_on_chart が左上の隅です。右下の隅のspread_on_chart

ファイルリスト

  • spread_on_chart.mq4 - （MetaTrader 4）
  • spread_on_chart.mq5 - （MetaTrader 5）

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/152

