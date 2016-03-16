Dual_Trix_Upgrade2

多通貨エキスパートアドバイザー

このロボットは、コインを投げて各取引の方向を決定するのをシミュレートするために、乱数発生器を使用しています。これは、オブジェクト指向のスタイルでプログラムされた最小のエキスパートアドバイザーの一例を提供します。それはまた別のエントリの方法で付加価値を定量化するための基礎を提供します。