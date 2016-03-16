コードベースセクション
インディケータ

MACD - 任意の高めの時間枠 - MetaTrader 5のためのインディケータ

slacktrader
ビュー:
1688
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このインディケータは普通のMACDに基づきます。主なアイデアは、トレーダーが、表示されたインディケータの時間枠を選択できるようにすることです。

もちろん、現在のチャートの時間枠または任意の高い時間枠を選択する可能性もあります。

現在のチャートより低い時間枠でMACDを表示することはできません。

MACD - 任意の高めの時間枠

元のコード: https://www.mql5.com/en/code/153

