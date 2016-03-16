無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MACD - 任意の高めの時間枠 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは普通のMACDに基づきます。主なアイデアは、トレーダーが、表示されたインディケータの時間枠を選択できるようにすることです。
もちろん、現在のチャートの時間枠または任意の高い時間枠を選択する可能性もあります。
現在のチャートより低い時間枠でMACDを表示することはできません。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/153
