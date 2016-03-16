MACD - 任意の高めの時間枠

内容

このインディケータは普通のMACDに基づきます。主なアイデアは、トレーダーが、表示されたインディケータの時間枠を選択できるようにすることです。



もちろん、現在のチャートの時間枠または任意の高い時間枠を選択する可能性もあります。



現在のチャートより低い時間枠でMACDを表示することはできません。



