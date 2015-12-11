無料でロボットをダウンロードする方法を見る
S/Rオシレータは高値安値、支持ラインと抵抗ラインのブレイクががわかる優秀なオシレータですが、Close値をベースに計算しているため、ライン付近の細かい値動きによって、細かいシグナルが発生してしまいます。
そこで、計算対象のClose値をTEMAを使用することで、平滑化してみました。
・比較画像 上：TEMA平滑化ありS/Rオシレータ、下：平滑化なしS/Rオシレータ
水色のラインにおいて、平滑化が無い場合細かい支持ラインの上昇が発生してしまいますが、平滑化を行うことでスムーズなラインが描画されていることがわかります。
単純にEURUSDの1Hにてシグナルに従って売買した場合、バックテストではだましのシグナルを除去して勝率の向上が認められました。
詳細はブログ記事をご覧ください。
