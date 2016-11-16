コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

FisherRVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
697
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFisherRVI指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はFisherRVI.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　FisherRVI_HTF指標

図1　FisherRVI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13631

Exp_FineTuningMA Exp_FineTuningMA

Exp_FineTuningMAエキスパートアドバイザーはFineTuningMA移動平均の方向の反転に基づきます。

Exp_FatlMacd Exp_FatlMacd

Exp_FatlMacdエキスパートアドバイザーはFatlMacd指標の方向に基づいています。

FisherTransform_HTF FisherTransform_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFisherTransform指標

FineTuningMA_StDev FineTuningMA_StDev

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つFineTuningMA指標