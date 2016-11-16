Exp_FatlMacdエキスパートアドバイザーはFatlMacd指標の方向に基づいています。

Exp_FineTuningMAエキスパートアドバイザーはFineTuningMA移動平均の方向の反転に基づきます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFisherTransform指標

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つFineTuningMA指標