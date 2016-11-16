Exp_FineTuningMAエキスパートアドバイザーはFineTuningMA移動平均の方向の反転に基づきます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFisherRVI指標

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つFineTuningMA指標

Exp_Force_DiverSignエキスパートアドバイザー はForce_DiverSignセマフォシグナル指標によって生成されたシグナルに基づいています。