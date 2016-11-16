Exp_Fast2エキスパートアドバイザー はFast2指標によって生成されたシグナルに基づいています。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むFatlSatlOsma指標

Exp_FatlMacdエキスパートアドバイザーはFatlMacd指標の方向に基づいています。

Exp_FineTuningMAエキスパートアドバイザーはFineTuningMA移動平均の方向の反転に基づきます。