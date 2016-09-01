und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
FineTuningMA_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
627
Der Indikator FineTuningMA mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator FineTuningMA.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator FineTuningMA_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13627
Der Experte Exp_FatlMacd wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des Indikators FatlMacd gebaut.FatlSatlOsma_HTF
Der Indikator FatlSatlOsma mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.
Der Experte Exp_FineTuningMA wurde aufgrund der veränderten Bewegungsrichtung des gleitenden Mittelwertes FineTuningMA gebaut.FisherRVI_HTF
Der Indikator FisherRVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.