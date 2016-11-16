入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むEMV指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むEntropy指標

Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMAエキスパートアドバイザーはErgodic_Ticks_Volume_OSMAヒストグラムの方向に基づいています。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むExtremLine指標