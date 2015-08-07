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Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Ergodic_Ticks_Volume_OSMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Ergodic_Ticks_Volume_OSMA.mq5.
Рис.1. Индикатор Ergodic_Ticks_Volume_OSMA_HTF
Entropy_HTF
Индикатор Entropy с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.EMV_HTF
Индикатор EMV с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA
Эксперт Exp_Ergodic_Ticks_Volume_OSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы Ergodic_Ticks_Volume_OSMA.ExtremLine_HTF
Индикатор ExtremLine с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.