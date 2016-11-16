Exp_Ergodic_Ticks_Volume_IndicatorエキスパートアドバイザーはErgodic_Ticks_Volume_Indicatorオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。

シグナルは、指標とシグナルラインが交差している場合、バーが閉じるときに形成されます。

このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたErgodic_Ticks_Volume_Indicator.ex5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。





図1 チャート上の取引例

H6での2014のGBPJPYのテスト結果：

図2 テスト結果チャート