無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_CronexCCI - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 627
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
Exp_CronexCCI EAは CronexCCIオシレータによって生成されたシグナルに基づいています。
シグナルは、バーが閉じるときに指標の雲の色が変更した場合に形成されます。
このエキスパートアドバイザーの実行にはコンパイルされたCronexCCI.ex5 指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
TradeAlgorithms.mqh ライブラリファイルはノンゼロスプレッドを提供するエキスパートアドバイザーの使用、また、注文を出す際の決済逆指値と決済指値のオプション設定を可能にすることにご注意ください。 ライブラリのより多くのバリアントは取引アルゴリズムでダウンロードできます。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証には決済逆指値と決済指値は使われていません。
図1 チャート上の取引例
H4での2014のGBPJPYのテスト結果：
図2 テスト結果チャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13535
CorrectedAverage_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCorrectedAverage指標Exp_CoppockHist
Exp_CoppockHist エキスパートアドバイザーはCoppockHistオシレータ方向の逆転に基づいています。
CyclePeriod_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCyclePeriod指標Exp_CyclePeriod
Exp_CyclePeriodエキスパートアドバイザーは正規化されていないCyclePeriodオシレータ方向の逆転に基づいています。