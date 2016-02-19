コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

e-MovingInWL - MetaTrader 4のためのエキスパート

Ким Игорь В. aka KimIV | Japanese Русский
発行者:
削除済み
ビュー:
618
評価:
(10)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

エキスパートアドバイザは、未決済ポジションが指定された利益レベルを達成する場合、 ストップロスを損益分岐点へ移動します。

ShowCommentがTrueならば、各ポジションごとにEAが現在の価格と決済逆指値に関する情報を出力します。出力メッセージ例が以下の画像から見られます。

EA e-MovingInWLを、1つのチャートのみに設定できます。これは、自動的に全てのポジションを処理します。ストップロスを損益分岐点へ移動することは、サウンドアラートとして出力できます (SoundAlert=True)。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。

  • LevelWLoss=1 - ポイントで表される損益分岐正の数でも負の数でもどちらでもいいです。
  • LevelProfit=10 - ポイントで表される利益レベル
  • ShowComment=True - コメント表示
  • SoundAlert=True - サウンドアラート

未決済ポジションのストップロスを損益分岐点へ移動するエキスパートアドバイザです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11701

