実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

エキスパートアドバイザは、未決済ポジションが指定された利益レベルを達成する場合、 ストップロスを損益分岐点へ移動します。

ShowCommentがTrueならば、各ポジションごとにEAが現在の価格と決済逆指値に関する情報を出力します。出力メッセージ例が以下の画像から見られます。

EA e-MovingInWLを、1つのチャートのみに設定できます。これは、自動的に全てのポジションを処理します。ストップロスを損益分岐点へ移動することは、サウンドアラートとして出力できます (SoundAlert=True)。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。