無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
e-MovingInWL - MetaTrader 4のためのエキスパート
- 発行者:
- 削除済み
- ビュー:
- 618
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
イーゴリ・キムaka KimIV
エキスパートアドバイザは、未決済ポジションが指定された利益レベルを達成する場合、 ストップロスを損益分岐点へ移動します。
ShowCommentがTrueならば、各ポジションごとにEAが現在の価格と決済逆指値に関する情報を出力します。出力メッセージ例が以下の画像から見られます。
EA e-MovingInWLを、1つのチャートのみに設定できます。これは、自動的に全てのポジションを処理します。ストップロスを損益分岐点へ移動することは、サウンドアラートとして出力できます (SoundAlert=True)。
インディケータでは以下のパラメータが指定できます。
- LevelWLoss=1 - ポイントで表される損益分岐正の数でも負の数でもどちらでもいいです。
- LevelProfit=10 - ポイントで表される利益レベル
- ShowComment=True - コメント表示
- SoundAlert=True - サウンドアラート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11701
e-MoveSLTPbyMouse
エキスパートアドバイザは、マウスカーソルに追従して未決済ポジションの決済逆指値レベルと決済指値レベルを移動します。eaTemplate
ストラテジーを作成するための標準的な機能セットを持つEAのテンプレートです。
e-MovingInWL2
エキスパートアドバイザは、未決済ポジションが指定された利益レベルを達成する場合、 ストップロスを損益分岐点へ移動します。e-News-Lucky
エキスパートアドバイザは、指定された時間に2つの指値注文（Buy StopとSell Stop）を出します。