CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

e-MovingInWL - эксперт для MetaTrader 4

Ким Игорь В. aka KimIV | Russian 日本語
Опубликовал:
[Удален]
Просмотров:
6582
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита.

Если параметр ShowComment=True, то советник для каждой позиции будет выводить значение текущей цены и значение стопа (ценовой уровень и значение в пунктах). Пример комментариев для шести позиций показан на рисунке.

Устанавливать советник e-MovingInWL нужно только на один график. Он самостоятельно "подхватит" все открытые позиции. Момент перемещения стопа в безубыток можно озвучить (SoundAlert=True).

В советнике можно настроить следующие параметры:

  • LevelWLoss=1 - Уровень безубытка в пунктах. Можно задавать как положительное, так и отрицательное значение.
  • LevelProfit=10 - Уровень профита в пунктах, при достижении которого стоп будет поставлен на уровень LevelWLoss.
  • ShowComment=True - Показывать комментарии.
  • SoundAlert=True - Звук.

Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток

e-LOTrailing e-LOTrailing

Эксперт выставляет лимитные ордера на некотором расстоянии от рынка и перемещает их вслед за ценой.

i-3CCI-h i-3CCI-h

CCI с трех таймфреймах в одном флаконе (показывает превышение некоторого уровня CCI одновременно на трёх таймфреймах).

a-SimpleTrailing a-SimpleTrailing

Библиотека функций сопровождения позиций простым тралом.

cm-insurer cm-insurer

Советник выводит общую ситуацию на счете в плюс и закрывает все.