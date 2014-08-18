Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
e-MovingInWL - эксперт для MetaTrader 4
- Опубликовал:
- [Удален]
- Просмотров:
- 6582
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ким Игорь В. aka KimIV
Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита.
Если параметр ShowComment=True, то советник для каждой позиции будет выводить значение текущей цены и значение стопа (ценовой уровень и значение в пунктах). Пример комментариев для шести позиций показан на рисунке.
Устанавливать советник e-MovingInWL нужно только на один график. Он самостоятельно "подхватит" все открытые позиции. Момент перемещения стопа в безубыток можно озвучить (SoundAlert=True).
В советнике можно настроить следующие параметры:
- LevelWLoss=1 - Уровень безубытка в пунктах. Можно задавать как положительное, так и отрицательное значение.
- LevelProfit=10 - Уровень профита в пунктах, при достижении которого стоп будет поставлен на уровень LevelWLoss.
- ShowComment=True - Показывать комментарии.
- SoundAlert=True - Звук.
Эксперт выставляет лимитные ордера на некотором расстоянии от рынка и перемещает их вслед за ценой.i-3CCI-h
CCI с трех таймфреймах в одном флаконе (показывает превышение некоторого уровня CCI одновременно на трёх таймфреймах).
Библиотека функций сопровождения позиций простым тралом.cm-insurer
Советник выводит общую ситуацию на счете в плюс и закрывает все.