Реальный автор:

Ким Игорь В. aka KimIV

Советник предназначен для перемещения стопа открытых позиций в безубыток при достижении ими некоторого заданного уровня профита.

Если параметр ShowComment=True, то советник для каждой позиции будет выводить значение текущей цены и значение стопа (ценовой уровень и значение в пунктах). Пример комментариев для шести позиций показан на рисунке.

Устанавливать советник e-MovingInWL нужно только на один график. Он самостоятельно "подхватит" все открытые позиции. Момент перемещения стопа в безубыток можно озвучить (SoundAlert=True).

В советнике можно настроить следующие параметры: