ポケットに対して
エキスパート

e-MoveSLTPbyMouse - MetaTrader 4のためのエキスパート

Ким Игорь В. aka KimIV | Japanese Русский
発行者:
削除済み
ビュー:
601
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の制作者：

イーゴリ・キムaka KimIV

エキスパートアドバイザは、マウスカーソルに追従して未決済ポジションの決済逆指値レベルと決済指値レベルを移動します。

このEAを使用する前に、手動でポジションを開始する、または決済逆指値レベルと決済指値を設定する必要があります。次に、各未決済ポジションごとにEAが2つの決済逆指値レベルと決済指値レベルに合わせる直線が描画されるようになります。直線が描画された後で、EAがこれを分析し始めます。

マウスカーソルに追従してある線を移動する場合、決済逆指値レベルと決済指値レベルも移動されます。ポジションを決算する場合、またはエキスパートアドバイザをアンインストールする場合、描画された線が自動的に削除されます。決済逆指値または決済指値のレベルが指定されない場合、このレベルに合わせる線が描画されません。これらの線の1つをポジション開始の値を越えて移動すると、ポジションが現在値で決算されます。

インディケータでは以下のパラメータが指定できます。

  • Language=1 - 情報出力言語: 0-英語、1-ロシア語
  • IntUpdate=0.371 - 更新周期IntUpdateが0ならば、EAがティックで機能するIntUpdate引数を0以外に設定することで、未決済ポジションのレベルを移動する必要があるかどうかチェックの周期を設定できる
  • PrintEnable=True - ログへメッセージの出力を有効にする
  • StopColor=Red - 決済逆指値レベルの線の色
  • StopStyle=3 - 決済逆指値レベルの線のスタイル
  • StopWidth=0 - 決済逆指値レベルの線の太さ
  • TakeColor=Gold - 決済指値レベルの線の色
  • TakeStyle=3 - 決済指値レベルの線のスタイル
  • TakeWidth=0 - 決済指値レベルの線の太さ


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11700

