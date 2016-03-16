無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZagNN - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
このインディケータは標準的なZigZagインディケータの再計算された（"broken"）高低を表示します。
このインディケータは、標準的なZigZagの品質の推定を可能にします。壊れた極値には、ダイヤモンドが付いています。
注意事項： 計算は最適化されておらず、それぞれの新しいバーではモード「0バーエミュレーション」で標準的なZigZagのコードを呼び出します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/116
