コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

ZigZagNN - MetaTrader 5のためのインディケータ

yu-sha | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1420
評価:
(27)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

このインディケータは標準的なZigZagインディケータの再計算された（"broken"）高低を表示します。

このインディケータは、標準的なZigZagの品質の推定を可能にします。壊れた極値には、ダイヤモンドが付いています。

ZigZagNN インディケータ

注意事項： 計算は最適化されておらず、それぞれの新しいバーではモード「0バーエミュレーション」で標準的なZigZagのコードを呼び出します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/116

iS7N_SacuL.mq5 iS7N_SacuL.mq5

iS7N_SacuL.mq5インディケータはMQL4で書かれたLucas1.mq4オリジナルインディケータに基づいています。

平均足に基づくEA 平均足に基づくEA

このエキスパートアドバイザーは平均足インディケータに基づいています。

HI LO インディケータ HI LO インディケータ

これはHILOインディケータです。

WPR_Hist WPR_Hist

価格の動きの天井と底を検索します。