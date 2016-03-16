内容

Rabbit v20.05.10インディケータは、任意の通貨ペアのサポートとレジスタンスレベルをプロットします。

ポイントでのレベル間の距離は左上に表示されます（Step =）。

インディケータには複数の変更可能のパラメータがあります。



Yesterday = 0 （タイムシフト、デフォルトは0で当日のレベルを表示、1，2，3の場合過去のレベルを表示、― -1の場合、明日のサポートレジスタンスレベルを表示）

（タイムシフト、デフォルトは0で当日のレベルを表示、1，2，3の場合過去のレベルを表示、― -1の場合、明日のサポートレジスタンスレベルを表示） Levels = 20 （レベル数で増加が可能）

（レベル数で増加が可能） FontSize = 16 （フォントサイズ）

（フォントサイズ） FontColor = White （フォントの色）

（フォントの色） LineColor = DeepSkyBlue （レベルの色）



