Rabbit - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
Rabbit v20.05.10インディケータは、任意の通貨ペアのサポートとレジスタンスレベルをプロットします。
ポイントでのレベル間の距離は左上に表示されます（Step =）。
インディケータには複数の変更可能のパラメータがあります。
- Yesterday = 0（タイムシフト、デフォルトは0で当日のレベルを表示、1，2，3の場合過去のレベルを表示、― -1の場合、明日のサポートレジスタンスレベルを表示）
- Levels = 20（レベル数で増加が可能）
- FontSize = 16（フォントサイズ）
- FontColor = White（フォントの色）
- LineColor = DeepSkyBlue（レベルの色）
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/112
Setka (グリッド)
このグリッドの目的は、標準グリッドの代わりのより便利なグリッドとなることです。チャート上の多くの重要なポイント、価格の動きのプロパティと（穴の存在のために）相場の品質をチェックすることができます。isNewBar
この関数は、指定された時間枠に新しいバーが登場したかどうかをチェックすることができます。
平均足に基づくEA
このエキスパートアドバイザーは平均足インディケータに基づいています。iS7N_SacuL.mq5
iS7N_SacuL.mq5インディケータはMQL4で書かれたLucas1.mq4オリジナルインディケータに基づいています。