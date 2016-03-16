コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Rabbit - MetaTrader 5のためのインディケータ

Jon Katana, VDV Soft
発行者:
JonKatana
ビュー:
1576
評価:
(39)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
rabbit.mq5 (3.97 KB) ビュー
内容

Rabbit v20.05.10インディケータは、任意の通貨ペアのサポートとレジスタンスレベルをプロットします。

ポイントでのレベル間の距離は左上に表示されます（Step =）。

インディケータには複数の変更可能のパラメータがあります。

  • Yesterday = 0（タイムシフト、デフォルトは0で当日のレベルを表示、1，2，3の場合過去のレベルを表示、― -1の場合、明日のサポートレジスタンスレベルを表示）
  • Levels = 20（レベル数で増加が可能）
  • FontSize = 16（フォントサイズ）
  • FontColor = White（フォントの色）
  • LineColor = DeepSkyBlue（レベルの色）

Rabbitインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/112

