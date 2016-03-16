コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

シンプルなMAエキスパートアドバイザー - MetaTrader 5のためのエキスパート

Karlis Balcers | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
1299
評価:
(51)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

内容

新しいストラテジーテスタのテストの例をお探しの方のための本当にシンプルなEA。

このEAは2本のMAラインに基づいています。線が交差したら売買をします。

シンプルな MAエキスパートアドバイザー


M30、先月、最適化後。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/103

PivotPointUniversal PivotPointUniversal

このインディケータは、利用可能なすべての履歴のピボットレベルをプロットします。クラシック、フィボナッチ、デマーク方式、カマリリャとWoodiesの、5つのピボットレベルの亜種がサポートされています。日次、週次、月次の3つの計算周期があります。日次のピボットレベルのためには、GMTタイムシフトを指定することが可能です。

マレー（Murrey ）数学ライン（サポートとレジスタンス） マレー（Murrey ）数学ライン（サポートとレジスタンス）

このインディケータは、オブジェクトを使用せず、利用可能なすべての履歴のマレー数学ラインをプロットします。

クリップボード クリップボード

このスクリプトは、Windowsのクリップボードの内容を取得します。

MetaTrader 5のためのBollinger Bandwidth 1.0 MetaTrader 5のためのBollinger Bandwidth 1.0

このインディケータは、ボリンジャーバンド®間の距離を測定してボリンジャーの計算を簡略化するためのMetaTrader 5 の技術を使用して、シングラインディケータとして提供します。