これは、新しいストラテジーテスタをお試しになりたくてもEAをお持ちでない方むけです。

このインディケータは、利用可能なすべての履歴のピボットレベルをプロットします。クラシック、フィボナッチ、デマーク方式、カマリリャとWoodiesの、5つのピボットレベルの亜種がサポートされています。日次、週次、月次の3つの計算周期があります。日次のピボットレベルのためには、GMTタイムシフトを指定することが可能です。