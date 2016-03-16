コードベースセクション
ポケットに対して
スクリプト

クリップボード - MetaTrader 5のためのスクリプト

発行者:
---
ビュー:
1616
評価:
(47)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
内容

このスクリプトは、Windowsのクリップボードの内容を取得します。

クリップボードスクリプト

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/104

