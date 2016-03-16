無料でロボットをダウンロードする方法を見る
クリップボード - MetaTrader 5のためのスクリプト
内容
このスクリプトは、Windowsのクリップボードの内容を取得します。
シンプルなMAエキスパートアドバイザー
これは、新しいストラテジーテスタをお試しになりたくてもEAをお持ちでない方むけです。PivotPointUniversal
このインディケータは、利用可能なすべての履歴のピボットレベルをプロットします。クラシック、フィボナッチ、デマーク方式、カマリリャとWoodiesの、5つのピボットレベルの亜種がサポートされています。日次、週次、月次の3つの計算周期があります。日次のピボットレベルのためには、GMTタイムシフトを指定することが可能です。
MetaTrader 5のためのBollinger Bandwidth 1.0
このインディケータは、ボリンジャーバンド®間の距離を測定してボリンジャーの計算を簡略化するためのMetaTrader 5 の技術を使用して、シングラインディケータとして提供します。isNewBar
この関数は、指定された時間枠に新しいバーが登場したかどうかをチェックすることができます。