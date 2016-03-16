実際の著者

このインディケータは Vladislav Goshkov (VG) 4vg@mail.ruによって提案されたアルゴリズムに基づいています。

内容

このインディケータは、オブジェクトを使用せず、利用可能なすべての履歴のマレー数学ラインをプロットします。



ギャンによると、価格は8分の１単位で変動し、これらの1/8は、価格が変動するとともに、サポートとレジスタンスのポイントとして作動します。価格行動のこの1/8特性を考え、マレーは、与えられたオクターブでのMLのそれぞれにプロパティを割り当てます。これらのプロパティは、便宜のためにここに記載されています。



8/8 および 0/8 ライン （究極のレジスタンス）これらのラインは上昇中の浸透が最も困難で、下降中には最大のサポートを提供します。（価格はこれらのラインを通り抜けることはないかもしれません）。



7/8 ライン （弱、ストールおよびリバース）。このラインは弱いです。価格があまりにも速く、あまりにも遠くまで上昇し、このラインで失速した場合、高速で下降します。価格がこのラインで失速しない場合、8/8行まで移動します。



6/8 および 2/8 ライン （ピボット、リバース）この2本のラインの価格の逆転を強制する能力は4/8ラインにつづいて2番目です。これは、価格の上下移動に関して当てはまります・



5/8 ライン （トレーディングレンジのトップ）。すべてのエンティティの価格は5/8および3/8ライン間で移動時間の40％を過ごすことになります。価格が5/8ライン上に移動し10〜12日間そのままの場合、エンティティは望まれた支払い価格のプレミアムで売られていると言われ、価格はこのラインの上の「プレミアムエリア」にいることが多いです。しかし、価格が5/8ラインを下回る場合、それらは、より低いレベルでのサポートを探して、さらに落下する傾向があります。



4/8ライン （主なサポート/レジスタンス）。このラインは、サポートとレジスタンスの最大量を提供します。このラインは、価格がそれを下回っているときに最大のレジスタンスを持ち、価格がそれを上回っているときに最大のサポートを持っています。この価格レベルが売買のための最良のレベルです。

3/8ライン （取引レンジの下）。価格はこのラインを下回っていて上昇している場合、このラインを浸透することは困難です。 すべてのエンティティの価格は5/8および3/8ライン間で移動時間の40％を過ごすことになります。

1/8ライン（弱、ストールおよびリバース）。このラインは弱いです。価格があまりにも速く、あまりにも遠くまで下降し、このラインで失速した場合、高速で上昇します。価格がこのラインで失速しない場合、0/8行まで移動します。



