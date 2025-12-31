移動平均線：長所と短所
分析と予測

移動平均線：長所と短所

31 12月 2025, 22:12
Evgeny Belyaev
Evgeny Belyaev
移動平均線（MA）はテクニカル分析の基本です。一定期間の価格データを平滑化することで、トレーダーがトレンドや潜在的な転換点を捉えるのを助けます。しかし、その人気にもかかわらず、決して完璧ではありません。以下にその主な長所と短所を整理します。


長所

  • シンプルさ：初心者でも理解・適用が容易。
  • トレンドの把握：市場トレンドの方向を明確に示す。
  • ノイズの低減：短期的な価格変動をフィルタリングし、価格動きをより滑らかに表示する。
  • 広く認知されている：何百万人ものトレーダーが利用しており、市場分析やアルゴリズム論理の共通の参照点となっている。

短所

  • 構造的な遅れ：過去の価格に基づくため、新たな動きに反応が遅い。
  • 横ばい相場での偽信号：レンジ相場中に売買シグナルを発生させ、損失を招くことがある。
  • 予測機能なし：過去を反映するだけで、将来を予測するわけではない。
  • 設定に非常に敏感：20期間のMAと200期間のMAでは挙動が大きく異なる。誤った設定は誤解を招く。
  • 極端なボラティリティでは機能不全：ギャップや急騰・急落が平均をゆがめ、信頼性を低下させる。
  • 普遍性なし：1つの設定がすべての銘柄や時間足でうまく機能するわけではない。


