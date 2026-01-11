- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16
Profit Trade:
12 (75.00%)
Loss Trade:
4 (25.00%)
Best Trade:
285.40 USD
Worst Trade:
-100.90 USD
Profitto lordo:
736.50 USD (454 573 pips)
Perdita lorda:
-348.35 USD (5 797 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (479.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
479.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
3.77
Long Trade:
11 (68.75%)
Short Trade:
5 (31.25%)
Fattore di profitto:
2.11
Profitto previsto:
24.26 USD
Profitto medio:
61.38 USD
Perdita media:
-87.09 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-100.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.90 USD (1)
Crescita mensile:
78.90%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.90 USD
Massimale:
102.90 USD (20.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AMarkets-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
