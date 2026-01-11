- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
12 (75.00%)
Negociações com perda:
4 (25.00%)
Melhor negociação:
285.40 USD
Pior negociação:
-100.90 USD
Lucro bruto:
736.50 USD (454 573 pips)
Perda bruta:
-348.35 USD (5 797 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (479.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
479.80 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.77
Negociações longas:
11 (68.75%)
Negociações curtas:
5 (31.25%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
24.26 USD
Lucro médio:
61.38 USD
Perda média:
-87.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-100.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-100.90 USD (1)
Crescimento mensal:
78.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
102.90 USD
Máximo:
102.90 USD (20.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|13
|XAGUSDb
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDb
|277
|XAGUSDb
|162
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDb
|2.6K
|XAGUSDb
|108
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +285.40 USD
Pior negociação: -101 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +479.80 USD
Máxima perda consecutiva: -100.90 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AMarkets-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários